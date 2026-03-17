Il medico delle ossa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il medico delle ossa' è 'Osteologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTEOLOGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il medico delle ossa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il medico delle ossa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Osteologo? L'osteologo è uno specialista che si occupa dello studio e della cura delle ossa, un campo fondamentale nell'ambito della medicina. La sua attività comprende la diagnosi e il trattamento di patologie ossee, come osteoporosi, fratture o malattie degenerative. Utilizza strumenti diagnostici avanzati e tecniche terapeutiche specifiche per garantire il benessere scheletrico dei pazienti. La sua competenza permette di prevenire complicanze e migliorare la qualità della vita di chi soffre di problemi ossei.

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Il medico delle ossa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Osteologo

In presenza della definizione "Il medico delle ossa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il medico delle ossa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Osteologo:

O Otranto S Savona T Torino E Empoli O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il medico delle ossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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