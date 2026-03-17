Pesci come gli squali

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pesci come gli squali' è 'Selaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SELACI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pesci come gli squali" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesci come gli squali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Selaci? I selaci sono un gruppo di pesci cartilaginei che include gli squali e le razze. Questi organismi presentano uno scheletro leggero e flessibile, composto di cartilagine anziché di ossa, il che li rende agili e adattabili a diversi ambienti marini. La loro presenza è fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi oceanici, contribuendo al controllo delle popolazioni di altre specie. La loro anatomia e comportamento sono studiati per comprendere meglio le dinamiche marine e la conservazione delle biodiversità.

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Pesci come gli squali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Selaci

Se la definizione "Pesci come gli squali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesci come gli squali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Selaci:

S Savona E Empoli L Livorno A Ancona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesci come gli squali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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