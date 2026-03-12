Lavorano sempre immersi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lavorano sempre immersi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lavorano sempre immersi' è 'Palombari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALOMBARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavorano sempre immersi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavorano sempre immersi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Palombari? I palombari sono professionisti che operano costantemente sott'acqua, affrontando ambienti complessi e spesso pericolosi. La loro attività richiede competenze specifiche e un addestramento rigoroso per gestire situazioni di emergenza e utilizzare strumenti specializzati. La loro presenza è fondamentale in interventi di salvataggio, ispezioni di strutture sommerse e lavori di manutenzione subacquea, dove la loro capacità di lavorare sempre immersi permette di raggiungere obiettivi che altri non potrebbero. La loro dedizione è essenziale per molte operazioni subacquee.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lavorano sempre immersi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Palombari

La soluzione associata alla definizione "Lavorano sempre immersi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavorano sempre immersi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Palombari:

P Padova A Ancona L Livorno O Otranto M Milano B Bologna A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavorano sempre immersi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I sub con lo scafandroIndossano lo scafandroSono sempre in vena di litigareNon sempre sono confessiIl rovescio di sempreLe lavorano i conciatoriLo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l età