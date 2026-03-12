Antiche galee

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antiche galee' è 'Biremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIREMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antiche galee" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antiche galee". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Biremi? Le biremi sono imbarcazioni utilizzate nel passato, caratterizzate da due alberi e remi che permettevano di navigare anche senza vento. Queste navi antiche galee erano impiegate principalmente per scopi militari e commerciali, grazie alla loro manovrabilità e capacità di trasporto. La struttura delle biremi si distingue per la presenza di due scafi collegati, rendendole particolarmente robuste e adatte alle lunghe traversate. La loro importanza storica è evidente nel contesto delle rotte marittime dell'antichità.

Antiche galee nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Biremi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Antiche galee" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antiche galee" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Biremi:

B Bologna I Imola R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antiche galee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

