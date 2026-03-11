Tratti di terreno paludoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Tratti di terreno paludoso

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tratti di terreno paludoso' è 'Acquitrini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACQUITRINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tratti di terreno paludoso" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tratti di terreno paludoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Acquitrini? Gli acquitrini sono estensioni di terreno caratterizzate da zone umide e spesso paludose, dove l'acqua ristagna e il suolo si mantiene costantemente bagnato. Questi ambienti naturali rappresentano habitat fondamentali per molte specie di piante e animali, favorendo una biodiversità ricca e variegata. La presenza di acquitrini influenza il paesaggio e le caratteristiche del territorio, creando aree di particolare interesse ecologico. La loro formazione deriva da tratti di terreno paludoso, che si sviluppano in zone soggette a inondazioni periodiche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tratti di terreno paludoso nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Acquitrini

Se la definizione "Tratti di terreno paludoso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tratti di terreno paludoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Acquitrini:

A Ancona C Como Q Quarto U Udine I Imola T Torino R Roma I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tratti di terreno paludoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il terreno conquistato al mare in OlandaTerreno coltivato a frutta e verduraUna gara motociclistica su terreno accidentatoL aderenza del pneumatico al terrenoUn terreno adatto per la semina