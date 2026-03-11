È la seconda per estensione delle isole Hawaii

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È la seconda per estensione delle isole Hawaii' è 'Maui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAUI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È la seconda per estensione delle isole Hawaii" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È la seconda per estensione delle isole Hawaii". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Maui? Maui è un'isola delle Hawaii che si distingue per la sua grandezza, seconda soltanto all'intera arcipelago. Questa isola affascina per le sue spiagge spettacolari, i paesaggi vulcanici e le aree naturali incontaminate, rendendola una meta molto apprezzata dai visitatori. La varietà di ambienti e attrazioni la rende unica nel suo genere, offrendo un'esperienza ricca di bellezze naturali e cultura locale. Maui rappresenta un punto di riferimento importante tra le isole hawaiane.

Quando la definizione "È la seconda per estensione delle isole Hawaii" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È la seconda per estensione delle isole Hawaii" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Maui:

M Milano A Ancona U Udine I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È la seconda per estensione delle isole Hawaii" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

