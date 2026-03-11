Recapitato al destinatario

SOLUZIONE: CONSEGNATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Recapitato al destinatario" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recapitato al destinatario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Consegnato? Quando un oggetto o una comunicazione vengono consegnati, significa che sono stati recapitati al destinatario in modo corretto e tempestivo. Questo termine indica che la consegna è avvenuta con successo, senza problemi o ritardi, garantendo che il destinatario abbia ricevuto ciò che era stato inviato. La parola è spesso utilizzata nel contesto delle spedizioni, delle poste o delle consegne di pacchi e lettere. La soddisfazione del mittente dipende dal fatto che il suo messaggio o prodotto sia stato consegnato.

In presenza della definizione "Recapitato al destinatario", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recapitato al destinatario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Consegnato:

C Como O Otranto N Napoli S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recapitato al destinatario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

