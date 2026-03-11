Si oppose al barocco

Home / Soluzioni Cruciverba / Si oppose al barocco

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si oppose al barocco' è 'Neoclassicismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEOCLASSICISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si oppose al barocco" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si oppose al barocco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Neoclassicismo? Il neoclassicismo rappresenta un movimento artistico e culturale che si oppose al barocco, preferendo uno stile più semplice, equilibrato e razionale. Questa corrente si ispirò alle opere dell'antichità classica, valorizzando la sobrietà e l'armonia delle forme. Gli artisti neoclassici cercarono di recuperare i valori dell'antichità, opponendosi all'eccesso decorativo e alla teatralità del barocco. La loro influenza si estese in letteratura, architettura e pittura, segnando un'importante rivoluzione estetica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si oppose al barocco nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Neoclassicismo

In presenza della definizione "Si oppose al barocco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si oppose al barocco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Neoclassicismo:

N Napoli E Empoli O Otranto C Como L Livorno A Ancona S Savona S Savona I Imola C Como I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si oppose al barocco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Giacomo: si oppose al fascismoGli artisti che si contrapposero al baroccoSi oppose al dominio di AteneSi oppose al BarbarossaSi vizia al chiuso