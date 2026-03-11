La Nuova fa parte della Melanesia

Home / Soluzioni Cruciverba / La Nuova fa parte della Melanesia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Nuova fa parte della Melanesia' è 'Caledonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALEDONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Nuova fa parte della Melanesia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Nuova fa parte della Melanesia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Caledonia? Caledonia è una regione geografica e culturale che si trova all’interno della Melanesia, un’area dell’Oceano Pacifico caratterizzata da diverse isole e gruppi etnici. La sua posizione e le sue caratteristiche distintive la rendono un esempio importante della diversità di questa regione. La presenza di Caledonia contribuisce a arricchire il mosaico culturale e naturale della Melanesia, evidenziando le peculiarità di un territorio che si distingue per le sue tradizioni e ambienti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Nuova fa parte della Melanesia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Caledonia

In presenza della definizione "La Nuova fa parte della Melanesia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Nuova fa parte della Melanesia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Caledonia:

C Como A Ancona L Livorno E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Nuova fa parte della Melanesia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Collegamento scozzese tra il mare del Nord e l oceano AtlanticoL arcipelago del Pacifico con capoluogo NumeaTaglia la Scozia collegando il mare del Nord con l AtlanticoArea dell Oceania di cui fa parte la Nuova GuineaFa parte dell impianto d alimentazione di un motoreFa parte del lettoFa parte del BeneluxFa parte della famiglia