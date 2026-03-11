Un laghetto presso Terni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un laghetto presso Terni' è 'Piediluco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEDILUCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un laghetto presso Terni" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un laghetto presso Terni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Piediluco? Il piedilucu è un piccolo specchio d’acqua che si trova vicino a Terni, immerso in un paesaggio naturale caratterizzato da vegetazione e tranquillità. La sua presenza rappresenta un punto di ristoro e rifugio per numerosi animali e piante, contribuendo alla biodiversità locale. Questa formazione idrica, di dimensioni contenute, si distingue per la sua bellezza paesaggistica e il ruolo ecologico. Il piedilucu è un esempio di come la natura possa offrire ambienti ricchi di vita e serenità.

Se la definizione "Un laghetto presso Terni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un laghetto presso Terni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Piediluco:

P Padova I Imola E Empoli D Domodossola I Imola L Livorno U Udine C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un laghetto presso Terni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

