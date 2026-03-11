L insalatiera ambita dai tennisti

SOLUZIONE: COPPA DAVIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L insalatiera ambita dai tennisti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L insalatiera ambita dai tennisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coppa Davis? La Coppa Davis rappresenta uno dei trofei più prestigiosi nel mondo del tennis, simbolo di eccellenza e competizione tra nazioni. La forma della coppa richiama quella di un’insalatiera, oggetto molto amato e riconoscibile tra gli appassionati del gioco. La sua presenza nelle sfide internazionali sottolinea l’importanza di unione e spirito sportivo tra i paesi partecipanti. La vittoria di questa coppa è ambita da tutti gli atleti e le nazionali che desiderano lasciare un segno nella storia del tennis mondiale.

La soluzione associata alla definizione "L insalatiera ambita dai tennisti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L insalatiera ambita dai tennisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Coppa Davis:

C Como O Otranto P Padova P Padova A Ancona D Domodossola A Ancona V Venezia I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L insalatiera ambita dai tennisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

