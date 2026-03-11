Un escluso dalla società

Home / Soluzioni Cruciverba / Un escluso dalla società

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un escluso dalla società' è 'Emarginato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMARGINATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un escluso dalla società" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un escluso dalla società". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Emarginato? Un emarginato è una persona che si trova ai margini della società, spesso esclusa dai normali sistemi di integrazione sociale, economica e culturale. Questa condizione può derivare da diverse cause come povertà, discriminazione, problemi di salute o mancanza di istruzione. L'emarginazione comporta isolamento e difficoltà nel partecipare attivamente alla vita comunitaria, rendendo difficile il raggiungimento di una piena inclusione. La sua presenza evidenzia le disparità e le sfide di una società che fatica ad essere equa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un escluso dalla società nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Emarginato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un escluso dalla società" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un escluso dalla società" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Emarginato:

E Empoli M Milano A Ancona R Roma G Genova I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un escluso dalla società" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Abbreviazione di societàSocietà segreteLo status proprio delle societàMargini di societàLo era la società basata sul vassallaggio