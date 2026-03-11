È detto anche scimpanzé pigmeo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È detto anche scimpanzé pigmeo' è 'Bonobo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONOBO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È detto anche scimpanzé pigmeo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È detto anche scimpanzé pigmeo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bonobo? Il bonobo, noto anche come scimpanzé pigmeo, è una scimmia antropomorfa appartenente alla famiglia degli ominidi. Questa specie si distingue per le dimensioni ridotte rispetto agli scimpanzé comuni e per il comportamento sociale complesso e pacifico. Vive nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo ed è spesso studiato per le sue capacità comunicative e i legami sociali. La sua presenza rappresenta un esempio di biodiversità e di evoluzione tra le scimmie antropomorfe.

Per risolvere la definizione "È detto anche scimpanzé pigmeo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È detto anche scimpanzé pigmeo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bonobo:

B Bologna O Otranto N Napoli O Otranto B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È detto anche scimpanzé pigmeo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

