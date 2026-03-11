Un deposito di immagini per fotocamere digitali

Home / Soluzioni Cruciverba / Un deposito di immagini per fotocamere digitali

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un deposito di immagini per fotocamere digitali' è 'Memory Card'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEMORY CARD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un deposito di immagini per fotocamere digitali" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un deposito di immagini per fotocamere digitali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Memory Card? Una memory card è un dispositivo compatto che permette di archiviare un ampio numero di immagini catturate con fotocamere digitali. Questa scheda, di dimensioni ridotte, funge da deposito portatile e facilmente accessibile per conservare fotografie e video. La sua capacità varia a seconda del modello, offrendo spazio per molteplici scatti ad alta risoluzione. La memoria è fondamentale per ampliare la memoria interna delle fotocamere, facilitando l'organizzazione e il trasferimento dei file. È un elemento indispensabile per fotografi amatoriali e professionisti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un deposito di immagini per fotocamere digitali nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Memory Card

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un deposito di immagini per fotocamere digitali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un deposito di immagini per fotocamere digitali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Memory Card:

M Milano E Empoli M Milano O Otranto R Roma Y Yacht C Como A Ancona R Roma D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un deposito di immagini per fotocamere digitali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non si usa nelle fotocamere digitaliScheda per depositare immagini digitaliDeposito di autoLe fotocamere di oggiUna Casa di fotocamere