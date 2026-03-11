dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia

Home / Soluzioni Cruciverba / dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia' è 'Salamandrina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALAMANDRINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Salamandrina? La salamandrina è un piccolo anfibio che si trova esclusivamente in Italia, vivendo in ambienti umidi e nascosti come boschi, ruscelli e zone umide. La sua forma snella, la pelle liscia e il colore che varia dal grigio al nero le permettono di mimetizzarsi facilmente tra la vegetazione. Questo animale, noto per la sua capacità di rigenerare parti del corpo, rappresenta un esempio di biodiversità endemica del nostro territorio. La salamandrina è un elemento importante per mantenere l'equilibrio degli ecosistemi locali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Salamandrina

Questa pagina è dedicata alla definizione "dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Salamandrina:

S Savona A Ancona L Livorno A Ancona M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola R Roma I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "dagli occhiali: piccolo anfibio presente solo in Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccolo anfibio che vive nel CarsoIl piccolo frigo presente in molte stanze d albergoUn anfibio molto diffuso in ItaliaPiccolo anfibio bitorzolutoPiccolo rospo che è presente in Corsica e Sardegna