La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster' è 'Incoronazione'.

SOLUZIONE: INCORONAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Incoronazione? L'incoronazione è un'importante cerimonia che si svolge nell'abbazia di Westminster, simbolo di sovranità e tradizione. Durante questo rito, il sovrano riceve simboli di potere e autorità, sottolineando il legame tra il monarca e la nazione. La cerimonia coinvolge riti antichi e rappresenta un momento di grande significato storico e culturale. Nell'abbazia di Westminster si svolge questa celebrazione, che attira numerosi spettatori e appassionati di storia.

Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Incoronazione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Incoronazione:

I Imola N Napoli C Como O Otranto R Roma O Otranto N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cerimonia che si tiene nell abbazia di Westminster" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

