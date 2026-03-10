Una donna di molto fegato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una donna di molto fegato' è 'Eroina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EROINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una donna di molto fegato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una donna di molto fegato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Eroina? L’immagine di una donna di grande carattere e determinazione può essere associata a un’eroina, personaggio che affronta sfide con coraggio e forza interiore. Questa figura rappresenta chi si distingue per spirito combattivo e tenacia, spesso dedicando la propria vita a cause nobili o aiuto degli altri. La sua presenza ispira rispetto e ammirazione, mostrando come il coraggio femminile possa superare ostacoli apparentemente insormontabili. La sua storia diventa esempio di resilienza e passione.

In presenza della definizione "Una donna di molto fegato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una donna di molto fegato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Eroina:

E Empoli R Roma O Otranto I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una donna di molto fegato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

