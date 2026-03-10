Toro canta Piero Pelù

Home / Soluzioni Cruciverba / Toro canta Piero Pelù

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Toro canta Piero Pelù' è 'Loco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Toro canta Piero Pelù" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Toro canta Piero Pelù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Loco? L'espressione evocata si riferisce a una canzone interpretata da Piero Pelù, noto cantante italiano, che ha lasciato un'impronta significativa nella musica rock. La sua voce, carica di energia e passione, si distingue per tonalità intense e coinvolgenti. La melodia trasmette emozioni profonde, catturando l'attenzione dell'ascoltatore e creando un'atmosfera unica. La capacità di comunicare sentimenti forti attraverso il canto rende questa performance memorabile e riconoscibile nel panorama musicale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Toro canta Piero Pelù nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loco

Se la definizione "Toro canta Piero Pelù" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Toro canta Piero Pelù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Loco:

L Livorno O Otranto C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Toro canta Piero Pelù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È alto quello dei potentiÈ alto quello di chi è al potereÈ alto quello in cui stanno i potentiToro famosa canzone di Piero PelùIl Piero che canta Io ci saròVi cantava Piero PelùGruppo rock italiano capeggiato da Piero PelùLa band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli