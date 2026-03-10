Povere che necessitano di aiuti

SOLUZIONE: BISOGNOSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Povere che necessitano di aiuti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Povere che necessitano di aiuti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bisognose? Le persone che si trovano in difficoltà o mancanza di risorse spesso sono considerate bisognose, poiché richiedono assistenza per soddisfare bisogni fondamentali come cibo, abbigliamento o un alloggio. Questa condizione può derivare da vari motivi, tra cui povertà, malattie o situazioni di emergenza. Essere bisognosi implica un bisogno urgente di supporto per migliorare le proprie condizioni di vita. La solidarietà e l’aiuto sono fondamentali per affrontare tali situazioni.

In presenza della definizione "Povere che necessitano di aiuti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Povere che necessitano di aiuti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bisognose:

B Bologna I Imola S Savona O Otranto G Genova N Napoli O Otranto S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Povere che necessitano di aiuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

