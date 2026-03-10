I merli li hanno gialli

Home / Soluzioni Cruciverba / I merli li hanno gialli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I merli li hanno gialli' è 'Becchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BECCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I merli li hanno gialli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I merli li hanno gialli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Becchi? I becchi sono parti essenziali per gli uccelli come i merli, che li hanno di colore giallo. Questi strumenti permettono loro di catturare il cibo, come insetti o frutta, e di nutrirsi efficacemente. La forma e il colore del becco sono adattamenti specifici alle abitudini alimentari di ogni specie. Nei merli, il becco giallo risalta tra il piumaggio e aiuta a individuare facilmente questi uccelli in natura. La loro bocca è una componente fondamentale per la sopravvivenza quotidiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I merli li hanno gialli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Becchi

In presenza della definizione "I merli li hanno gialli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I merli li hanno gialli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Becchi:

B Bologna E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I merli li hanno gialli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli uccelli li mettono dappertuttoLi hanno bassi le ballerineLi hanno certe scaleLe hanno merli e rondiniGli show di successo li hanno elevatiCerte camicie li hanno di ricambio