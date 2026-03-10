Max e Mauro Repetto: formavano gli 883

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Max e Mauro Repetto: formavano gli 883' è 'Pezzali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEZZALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Max e Mauro Repetto: formavano gli 883" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Max e Mauro Repetto: formavano gli 883". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pezzali? Pezzali è il nome di uno dei membri di un famoso duo musicale italiano degli anni '90. Insieme a Mauro Repetto, ha dato vita a canzoni che hanno conquistato generazioni, portando una ventata di freschezza nel panorama musicale nazionale. La loro collaborazione ha prodotto brani che ancora oggi sono ricordati per la loro melodia e il messaggio diretto. La loro musica ha lasciato un segno duraturo nel cuore di molti ascoltatori.

La definizione "Max e Mauro Repetto: formavano gli 883" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Max e Mauro Repetto: formavano gli 883" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pezzali:

P Padova E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Max e Mauro Repetto: formavano gli 883" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

