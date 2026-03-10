Lezioso esteriore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lezioso esteriore' è 'Patinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATINATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lezioso esteriore" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lezioso esteriore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Patinato? Un oggetto o una superficie che appare lucida, levigata e poco naturale può essere descritto come patinato. Questo effetto spesso deriva da trattamenti estetici che rendono tutto più brillante e privo di imperfezioni visibili, dando un aspetto più raffinato o artificiale. La superficie sembra aver ricevuto uno strato sottile di rivestimento che ne modifica l’aspetto originale, rendendola più attraente ma anche meno autentica. La percezione di qualcosa patinato può influenzare il giudizio sul suo valore o sulla sua genuinità.

Per risolvere la definizione "Lezioso esteriore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lezioso esteriore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Patinato:

P Padova A Ancona T Torino I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lezioso esteriore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

