Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione

Home / Soluzioni Cruciverba / Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione' è 'Novennali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOVENNALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Novennali? Le novennali sono un pagamento obbligatorio che i rivenditori di tabacchi devono effettuare periodicamente per mantenere in vigore la concessione concessa dallo Stato. Questo contributo rappresenta un adempimento fiscale legato alla licenza di vendita di prodotti del tabacco. La somma versata permette di continuare l’attività commerciale senza interruzioni, assicurando il rispetto delle normative vigenti. La regolarità di questo pagamento è fondamentale per mantenere la concessione attiva.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Novennali

Se la definizione "Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Novennali:

N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tasse pagate dai tabaccai per rinnovare la concessione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il peso delle tasseRipetere rinnovareUna concessione poco spontaneaSi dice per concessioneSi occupa di questioni inerenti a tasse e a imposte