La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sconfisse Napoleone Bonaparte ad Abukir' è 'Horatio Nelson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HORATIO NELSON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sconfisse Napoleone Bonaparte ad Abukir" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse Napoleone Bonaparte ad Abukir". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Horatio Nelson? Nel 1798, durante la battaglia di Abukir, il coraggioso ammiraglio britannico riuscì a sconfiggere le forze napoleoniche, impedendo loro di avanzare nel Mediterraneo. La sua abilità strategica e il suo spirito combattivo furono determinanti per la vittoria, che rafforzò la posizione della Gran Bretagna in quella regione. La sua impresa divenne un esempio di leadership e determinazione in mare, lasciando un segno indelebile nella storia navale.

Quando la definizione "Sconfisse Napoleone Bonaparte ad Abukir" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sconfisse Napoleone Bonaparte ad Abukir" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Horatio Nelson:

H Hotel O Otranto R Roma A Ancona T Torino I Imola O Otranto N Napoli E Empoli L Livorno S Savona O Otranto N Napoli

