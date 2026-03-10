Relativa a chi presta servizio sulla nave

SOLUZIONE: MARINARESCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Relativa a chi presta servizio sulla nave" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Relativa a chi presta servizio sulla nave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Marinaresca? Il termine marinara si riferisce a tutto ciò che riguarda le persone che lavorano a bordo di una nave, come marinai, ufficiali e membri dell'equipaggio. È un aggettivo che descrive le attività, le abitudini e le competenze di chi svolge questa professione in mare. Questo ambito richiede preparazione, resistenza e conoscenza delle procedure navali. La cultura marinara si tramanda di generazione in generazione, mantenendo vive le tradizioni di chi vive e lavora in ambienti marittimi.

La definizione "Relativa a chi presta servizio sulla nave" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Relativa a chi presta servizio sulla nave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Marinaresca:

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Relativa a chi presta servizio sulla nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

