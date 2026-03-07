L uno nelle carte

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L uno nelle carte' è 'Asso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L uno nelle carte" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L uno nelle carte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Asso? L’asso rappresenta il valore più basso o più alto in molte carte da gioco, a seconda del contesto. È spesso considerato un simbolo di inizio o di potenzialità inesplorata, capace di adattarsi alle esigenze del gioco. In alcune varianti, può assumere un ruolo decisivo, conferendo un vantaggio speciale. La sua presenza può cambiare le sorti di una partita, aggiungendo un elemento di sorpresa e strategia. La sua importanza è riconosciuta in molte culture e giochi di carte, rendendola un simbolo universale di opportunità.

La definizione "L uno nelle carte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L uno nelle carte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asso:

A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L uno nelle carte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

