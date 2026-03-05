I seguaci di Guido Guinizelli

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I seguaci di Guido Guinizelli' è 'Stilnovisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILNOVISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I seguaci di Guido Guinizelli" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I seguaci di Guido Guinizelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stilnovisti? Gli stilnovisti sono un gruppo di poeti italiani del XIII secolo che si ispirarono alle idee e alle tematiche di Guido Guinizelli. La loro poesia si caratterizza per un linguaggio raffinato e un forte senso estetico, spesso dedicato all'amore come esperienza spirituale e ideale. Questi autori cercarono di elevare la lingua italiana, combinando eleganza e profondità nei loro versi. La loro influenza si estese anche ad altri autori successivi, contribuendo alla crescita della letteratura italiana.

Se la definizione "I seguaci di Guido Guinizelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I seguaci di Guido Guinizelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Stilnovisti:

S Savona T Torino I Imola L Livorno N Napoli O Otranto V Venezia I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I seguaci di Guido Guinizelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

