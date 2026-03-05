Roman regista

Home / Soluzioni Cruciverba / Roman regista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Roman regista' è 'Polanski'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLANSKI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Roman regista" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Roman regista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Polanski? Roman Polanski è un regista di grande talento noto per il suo stile distintivo e le sue pellicole intense. Nato in Polonia, ha portato sul grande schermo storie che spesso esplorano aspetti oscuri e complessi della psiche umana, mescolando suspense e dramma. La sua carriera è stata segnata da successi internazionali e da una vita personale controversa. Le sue opere continuano a influenzare il panorama cinematografico, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Roman regista nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Polanski

Se la definizione "Roman regista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Roman regista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Polanski:

P Padova O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli S Savona K Kappa I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Roman regista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Roman regista di ChinatownIl Roman regista di Rosemary s babyLa Wertmüller registaOlmi grande registaL indimenticata regista Wertmüller