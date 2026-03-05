È un punto di forza del team

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È un punto di forza del team' è 'Affiatamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFIATAMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un punto di forza del team" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un punto di forza del team". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Affiatamento? L'affiatamento tra i membri di un gruppo rappresenta una risorsa fondamentale per il successo collettivo. Quando i componenti collaborano con sintonia, condividono obiettivi e si sostengono a vicenda, si crea un ambiente di lavoro più efficiente e sereno. La capacità di comunicare e di comprendere le esigenze reciproche rafforza la coesione, contribuendo a raggiungere risultati migliori. Un team affiatato può affrontare anche le sfide più difficili con maggiore determinazione e sicurezza.

La soluzione associata alla definizione "È un punto di forza del team" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un punto di forza del team" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Affiatamento:

A Ancona F Firenze F Firenze I Imola A Ancona T Torino A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un punto di forza del team" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

