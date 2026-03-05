Fédération Internationale de Football Association

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fédération Internationale de Football Association' è 'Fifa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIFA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fédération Internationale de Football Association" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fédération Internationale de Football Association". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Fifa? La FIFA è l'organismo che si occupa di organizzare e regolamentare il calcio a livello mondiale, assicurando che le regole siano condivise e rispettate da tutte le nazioni partecipanti. Ogni quattro anni, coordina i principali tornei internazionali, tra cui la Coppa del Mondo, che rappresentano un momento di grande unione tra gli appassionati di questo sport. La federazione lavora anche per promuovere lo sviluppo del calcio nei paesi meno favoriti, contribuendo alla crescita globale del gioco.

Quando la definizione "Fédération Internationale de Football Association" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fédération Internationale de Football Association" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fifa:

F Firenze I Imola F Firenze A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fédération Internationale de Football Association" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

