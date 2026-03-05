La si deve mantenere dal veicolo che precede

SOLUZIONE: DISTANZA DI SICUREZZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La si deve mantenere dal veicolo che precede" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La si deve mantenere dal veicolo che precede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Distanza Di Sicurezza? Quando si guida, è fondamentale rispettare uno spazio adeguato tra il proprio veicolo e quello che lo precede. Questa distanza permette di reagire tempestivamente a eventuali imprevisti, come frenate improvvise o ostacoli sulla strada. Mantenere una distanza di sicurezza contribuisce a prevenire incidenti e garantisce una guida più tranquilla. È importante adattare questa distanza alle condizioni del traffico, alla velocità e allo stato della strada. Una buona regola è di non avvicinarsi troppo agli altri veicoli.

In presenza della definizione "La si deve mantenere dal veicolo che precede", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La si deve mantenere dal veicolo che precede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Distanza Di Sicurezza:

D Domodossola I Imola S Savona T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona D Domodossola I Imola S Savona I Imola C Como U Udine R Roma E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La si deve mantenere dal veicolo che precede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

