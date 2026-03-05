Crudeli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Crudeli' è 'Atroci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATROCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Crudeli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Crudeli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Atroci? Il termine si riferisce a comportamenti o azioni che suscitano timore e disagio a causa della loro severità o violenza. Questi atteggiamenti spesso sono associati a eventi o situazioni che provocano sofferenza o paura, lasciando un'impressione di insensibilità o brutalità. La parola descrive qualcosa che può essere percepito come spietato o inumano, rendendo evidente una mancanza di compassione o pietà. Questi tratti si manifestano in modi che impressionano profondamente, lasciando un segno indelebile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Crudeli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Atroci

Se la definizione "Crudeli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Crudeli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Atroci:

A Ancona T Torino R Roma O Otranto C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Crudeli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dolorosi, insopportabiliCrudeli, orrendiPiù che dolorosiCrudeli disumaniCrudeli spietatiCrudeli e prepotentiCrudeli efferatezzeCrudeli ed efferati