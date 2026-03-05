L acqua a Londra

SOLUZIONE: WATER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L acqua a Londra" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L acqua a Londra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Water? L'acqua che scorre nelle tubature di Londra rappresenta una risorsa essenziale per la vita quotidiana, dall'igiene alla preparazione dei pasti. La sua qualità e disponibilità influenzano la salute e il benessere dei cittadini, oltre a sostenere attività industriali e commerciali. La rete di distribuzione garantisce un approvvigionamento costante, anche se spesso richiede trattamenti specifici per rimuovere impurità e garantire la sicurezza. Il suo utilizzo responsabile è fondamentale per preservarla nel tempo.

L acqua a Londra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Water

Quando la definizione "L acqua a Londra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L acqua a Londra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Water:

W Washington A Ancona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L acqua a Londra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

