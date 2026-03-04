Una cocente delusione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una cocente delusione' è 'Disinganno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISINGANNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una cocente delusione" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cocente delusione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Disinganno? Il disinganno si manifesta spesso quando le aspettative ingenuamente riposte in qualcuno o qualcosa vengono tradite, portando un senso di amarezza e frustrazione. È come scoprire che l’immagine idealizzata di una persona o di un sogno si sgretola di fronte alla realtà, lasciando un vuoto di fiducia. Questa sensazione può essere intensa e duratura, influenzando il modo di percepire il mondo e le relazioni future. In molti casi, rappresenta un momento di crescita personale e di maturità.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una cocente delusione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cocente delusione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Disinganno:

D Domodossola I Imola S Savona I Imola N Napoli G Genova A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cocente delusione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

