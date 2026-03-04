La testa metallica degli arieti sfonda mura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La testa metallica degli arieti sfonda mura' è 'Bolzone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLZONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La testa metallica degli arieti sfonda mura" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La testa metallica degli arieti sfonda mura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bolzone? Il bolzone è un elemento strutturale utilizzato fin dall'antichità nei metodi di assedio, spesso impiegato per sfondare le difese nemiche. La sua funzione principale consiste nel penetrare le mura, creando un varco attraverso il quale entrare e conquistare la fortezza. Realizzato con materiali robusti, permette di superare barriere ostiche grazie alla sua forza e resistenza. Questi strumenti erano fondamentali nelle battaglie campali, dimostrando la potenza delle tecniche di assedio dell'epoca.

In presenza della definizione "La testa metallica degli arieti sfonda mura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La testa metallica degli arieti sfonda mura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bolzone:

B Bologna O Otranto L Livorno Z Zara O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La testa metallica degli arieti sfonda mura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

