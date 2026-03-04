Nome d un attore italiano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nome d un attore italiano' è 'Marinelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARINELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nome d un attore italiano" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nome d un attore italiano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Marinelli? Marinelli è un nome che si collega a un attore italiano molto apprezzato nel panorama cinematografico. La sua carriera si distingue per ruoli intensi e interpretazioni profonde che hanno lasciato un segno nel pubblico e nella critica. La sua presenza sul set e il talento naturale lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. La sua bravura si riflette nelle numerose pellicole che ha interpretato nel corso degli anni, confermando il suo talento e la sua passione per il cinema.

Per risolvere la definizione "Nome d un attore italiano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nome d un attore italiano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Marinelli:

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nome d un attore italiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

