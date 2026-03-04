Lacero malconcio

SOLUZIONE: SBRINDELLATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lacero malconcio" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lacero malconcio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sbrindellato? Quando qualcosa appare molto usurato o danneggiato, mostra segni evidenti di usura e rottura, come se fosse stato trascurato o abbandonato a se stesso. Questa condizione si manifesta con parti scucite, tessuti sfilacciati o superfici scrostate, dando l’impressione di un oggetto che ha vissuto molte vicende. La sua apparenza trasmette un senso di trascuratezza e di fatica accumulata nel tempo. Spesso si riferisce a cose che hanno subito un lungo utilizzo senza cura o manutenzione.

Quando la definizione "Lacero malconcio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lacero malconcio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Sbrindellato:

S Savona B Bologna R Roma I Imola N Napoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lacero malconcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

