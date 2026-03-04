Franca: un vasto Comune in provincia di Taranto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Franca: un vasto Comune in provincia di Taranto' è 'Martina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Franca: un vasto Comune in provincia di Taranto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Franca: un vasto Comune in provincia di Taranto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Martina? Martina è un centro abitato di grandi dimensioni situato nella provincia di Taranto, noto per la sua storia e le tradizioni radicate nel territorio. La comunità locale si distingue per la vivacità culturale e le iniziative che valorizzano le radici antiche e l’artigianato. La sua importanza nel contesto regionale si riflette nelle varie manifestazioni e negli eventi che attraggono visitatori da diverse zone. La città rappresenta un punto di riferimento per chi desidera conoscere le peculiarità di questa parte della Puglia.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Franca: un vasto Comune in provincia di Taranto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Franca: un vasto Comune in provincia di Taranto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Martina:

M Milano A Ancona R Roma T Torino I Imola N Napoli A Ancona

