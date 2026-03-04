Evanescente etereo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Evanescente etereo' è 'Incorporeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCORPOREO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Evanescente etereo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Evanescente etereo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Incorporeo? Un concetto che si manifesta come un’idea leggera e impalpabile, quasi impossibile da afferrare con i sensi. Esso si presenta come qualcosa di sottile, che sfugge alla realtà tangibile e si dissolve facilmente nell’aria. La sua presenza è percepita più con l’immaginazione che con la vista, creando un senso di mistero e di vaghezza. Questa qualità rende tutto ciò che è immateriale, come un sogno o un pensiero, difficile da definire con precisione.

Evanescente etereo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incorporeo

In presenza della definizione "Evanescente etereo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Evanescente etereo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Incorporeo:

I Imola N Napoli C Como O Otranto R Roma P Padova O Otranto R Roma E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Evanescente etereo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

