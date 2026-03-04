L agente segreto di Casino Royale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L agente segreto di Casino Royale' è 'James Bond'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JAMES BOND

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L agente segreto di Casino Royale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L agente segreto di Casino Royale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è James Bond? James Bond è un personaggio immaginario creato dalla letteratura e noto per essere un agente speciale al servizio di Sua Maestà. Appare in numerosi romanzi e film dove svolge missioni per proteggere il mondo da minacce di varia natura, spesso utilizzando astuzia, coraggio e abilità di combattimento. La sua figura rappresenta l'eleganza, il mistero e l'abilità nel gestire situazioni complesse sotto copertura. Il suo nome è sinonimo di avventure e intrighi internazionali.

Se la definizione "L agente segreto di Casino Royale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L agente segreto di Casino Royale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione James Bond:

J Jolly A Ancona M Milano E Empoli S Savona B Bologna O Otranto N Napoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L agente segreto di Casino Royale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

