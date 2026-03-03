Tenebroso poco chiaro

SOLUZIONE: OSCURO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tenebroso poco chiaro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenebroso poco chiaro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Oscuro? Il termine che si collega a un ambiente o a un colore che appare poco illuminato e difficile da distinguere, spesso associato a sensazioni di mistero o inquietudine, richiama una condizione di oscurità. Questa parola descrive uno stato in cui la luce è scarsa o assente, rendendo difficile percepire i dettagli e creando un’atmosfera avvolgente e misteriosa. La sua presenza può evocare sentimenti di suspense o timore, tipici di situazioni poco chiare o confuse.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tenebroso poco chiaro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenebroso poco chiaro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oscuro:

O Otranto S Savona C Como U Udine R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenebroso poco chiaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

