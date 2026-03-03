Dimenticanze da smemorato

Home / Soluzioni Cruciverba / Dimenticanze da smemorato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dimenticanze da smemorato' è 'Amnesie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMNESIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dimenticanze da smemorato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dimenticanze da smemorato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Amnesie? Le amnesie sono episodi di perdita temporanea o permanente della memoria, spesso causate da traumi, stress o condizioni mediche. Chi ne soffre può dimenticare eventi recenti o anche ricordi più lontani, rendendo difficile ricordare informazioni quotidiane o importanti. Questo fenomeno può essere completo o parziale, coinvolgendo specifici periodi o tipi di memorie. La gravità e la durata variano da caso a caso, influenzando la vita di chi le sperimenta. La memoria, anche nelle sue alterazioni, rappresenta un aspetto fondamentale dell'identità umana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dimenticanze da smemorato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Amnesie

La definizione "Dimenticanze da smemorato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dimenticanze da smemorato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Amnesie:

A Ancona M Milano N Napoli E Empoli S Savona I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dimenticanze da smemorato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lacune della memoriaIl fiore per lo smemoratoDimenticanze poeticheUn po smemoratoAffligge lo smemorato