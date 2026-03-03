Un albergo per gli automobilisti

SOLUZIONE: MOTEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un albergo per gli automobilisti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un albergo per gli automobilisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Motel? Un luogo pensato per chi viaggia in auto e desidera riposare durante il percorso. Di solito si trova lungo le strade principali, offrendo servizi pratici e confortevoli per le persone in transito. Le camere sono spesso semplici, ideali per soggiorni brevi, e ci sono parcheggi vicini per facilitare l'accesso ai veicoli. Questa struttura permette di riposare senza dover lasciare il comfort della propria auto, rendendo più agevole il viaggio.

Per risolvere la definizione "Un albergo per gli automobilisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un albergo per gli automobilisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Motel:

M Milano O Otranto T Torino E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un albergo per gli automobilisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

