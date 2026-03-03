Li sconfisse Caracalla

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li sconfisse Caracalla' è 'Alemanni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALEMANNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li sconfisse Caracalla" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li sconfisse Caracalla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Alemanni? Gli Alemanni erano un popolo germanico che, nel corso della storia, ebbe numerosi scontri con l'Impero romano. Tra le loro imprese più note, si ricorda un episodio in cui riuscirono a prevalere su Caracalla, uno degli imperatori più discussi dell'antica Roma. Questa vittoria evidenziò le difficoltà dell'impero nel difendersi dalle invasioni barbariche e segnò un momento di debolezza temporanea per le strutture romane. La loro presenza e le loro azioni influenzarono profondamente il corso degli eventi storici di quell'epoca.

Per risolvere la definizione "Li sconfisse Caracalla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li sconfisse Caracalla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Alemanni:

A Ancona L Livorno E Empoli M Milano A Ancona N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li sconfisse Caracalla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

