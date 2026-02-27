Il trampoliere con i neonati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il trampoliere con i neonati' è 'Cicogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICOGNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il trampoliere con i neonati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il trampoliere con i neonati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cicogna? La parola si riferisce a un volatile di grandi dimensioni noto per la sua lunga apertura alare e il collo allungato. Questi uccelli sono spesso associati a simboli di fertilità e buon auspicio, e in molte culture si dice che portino i bambini ai genitori attraverso un gesto simbolico. La loro presenza è frequente in racconti popolari e leggende, dove appaiono come messaggeri di novità e di nuove vite. Un’immagine comune li rappresenta in volo con un fagotto legato al becco.

Il trampoliere con i neonati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cicogna

Quando la definizione "Il trampoliere con i neonati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il trampoliere con i neonati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cicogna:

C Como I Imola C Como O Otranto G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il trampoliere con i neonati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

