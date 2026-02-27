Rimproverare disapprovare

SOLUZIONE: BIASIMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rimproverare disapprovare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimproverare disapprovare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Biasimare? Biasimare è un gesto che esprime disapprovazione verso un comportamento considerato sbagliato o inappropriato. Quando si critica qualcuno, si manifesta il proprio disappunto e si cerca di far capire che si ritiene lecito ritenere quella condotta negativa. Questo atteggiamento può derivare da un senso di giustizia o da una volontà di correggere. In situazioni quotidiane, biasimare si manifesta spesso con parole dure o sguardi severi.

Se la definizione "Rimproverare disapprovare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimproverare disapprovare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Biasimare:

B Bologna I Imola A Ancona S Savona I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimproverare disapprovare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

