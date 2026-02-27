È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita

Home / Soluzioni Cruciverba / È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita' è 'Stufa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STUFA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Stufa? Una stufa è un apparecchio che riscalda gli ambienti durante i mesi freddi, in particolare in inverno. Rimane molto calda e funziona attivamente per mantenere una temperatura confortevole, ma non si tratta di una baita, che invece rappresenta una struttura fisica. La sua presenza è fondamentale nelle case per affrontare il freddo, spesso alimentata a legna o altri combustibili. La sua funzione principale è quella di diffondere calore, rendendo gli ambienti più accoglienti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stufa

In presenza della definizione "È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stufa:

S Savona T Torino U Udine F Firenze A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È calda e attiva solo d inverno ma non è la baita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si accalora in invernoPuò essere a pelletSi riscalda per riscaldareFornisce acqua caldaLa teme solo chi ci credeUn vinile con solo pochi braniUna calda pellicciaMela mangiata solo cotta