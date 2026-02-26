Il venti per cento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il venti per cento' è 'Quinto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUINTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il venti per cento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il venti per cento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Quinto? Il termine si riferisce a una frazione che rappresenta un quinto di un intero. È usato comunemente per indicare una parte di qualcosa, come ad esempio nel calcolo di sconti o divisioni. Quando si distribuisce qualcosa in cinque parti uguali, ognuna di queste corrisponde appunto a questa quantità. La sua rappresentazione numerica è 20%, che esprime una quota significativa ma non preponderante. In molte situazioni quotidiane, questa percentuale aiuta a comprendere proporzioni e ripartizioni.

Il venti per cento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Quinto

La definizione "Il venti per cento" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il venti per cento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Quinto:

Q Quarto U Udine I Imola N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il venti per cento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

