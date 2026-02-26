Trasmissione in tivù non in diretta

SOLUZIONE: REGISTRAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Trasmissione in tivù non in diretta" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasmissione in tivù non in diretta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Registrazione? Una registrazione è un modo di catturare un evento o un contenuto audio e video per poter essere riprodotto successivamente. Questa tecnica permette di conservare le immagini e i suoni di un momento preciso, facilitando la fruizione anche in un secondo tempo. È molto usata in ambito televisivo per trasmettere programmi, interviste o spettacoli registrati senza doverli trasmettere in tempo reale. La capacità di rivedere un contenuto più volte rende questa pratica molto versatile e apprezzata.

In presenza della definizione "Trasmissione in tivù non in diretta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasmissione in tivù non in diretta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Registrazione:

R Roma E Empoli G Genova I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasmissione in tivù non in diretta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

