SOLUZIONE: PACTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "sunt servanda detto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "sunt servanda detto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pacta? Il principio che sottende l'idea di un accordo tra due parti è che ciò che si stabilisce deve essere rispettato e mantenuto, senza possibilità di alterazioni o revoche unilaterali. Questo concetto si applica in ambito contrattuale, dove le obbligazioni assunte devono essere eseguite secondo quanto previsto, garantendo affidabilità e stabilità nelle relazioni giuridiche. La fiducia tra soggetti si fonda sulla certezza che gli accordi siano vincolanti e osservati. La coerenza tra impegno e adempimento rappresenta il cuore di questa norma fondamentale.

In presenza della definizione "sunt servanda detto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "sunt servanda detto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pacta:

P Padova A Ancona C Como T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "sunt servanda detto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

